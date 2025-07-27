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        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda çıkan yangında yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında yaralanan 7 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:27 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:27
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        Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda çıkan yangında yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'da Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında çıkan yangında yaralanan 7 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Diyarbakır-Batman kara yolunda, önceki gün Turkish Petroleum International Anonim Şirketine (TPIC) ait Üçtepe -1 kuyusunda yürütülen sondaj faaliyeti sırasında ani gaz gelişi sonucu meydana gelen yangında ağır yaralanan A.A. (47), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yaralılardan 2'si kentteki hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ü ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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