Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda çıkan yangında yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Yaralılardan 2'si kentteki hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 4'ü ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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