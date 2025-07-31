Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kamp programı tamamlandı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yürüttüğü kamp programını tamamladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yürüttüğü kamp programını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kampın son gününde futbolcuların çift kale maç yaptığı belirtildi.
Takımın 4 Ağustos Pazartesi günü Diyarbakır'da yeniden toplanacağı ifade edilen açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'in ligin ilk haftasında oynayacağı Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarına burada başlayacağı kaydedildi.
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