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        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, bu yılın 7 ayındaki denetim verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:21 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:21
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        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor
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        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, bu yılın 7 ayındaki denetim verilerini paylaştı.

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, tüketicinin alışverişte ilk baktığı fiyat etiketleri il müdürlüğünün yakın takibinde.

        Market, restoran, tatlıcı, kasap, manav, zücaciye, ayakkabıcı, giyim mağazaları ve kırtasiyeciler olmak üzere perakende satış yapan tüm işletmeleri kapsayan denetimler, tüketicilerin fiyatlar konusunda açık, şeffaf ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

        Denetimlerin temel amacı, tüketicilerin ürünlerin fiyatlarını açıkça görebilmesi, fiyatlar arasında sağlıklı karşılaştırma yapabilmesi ve aldatılmadan alışveriş yapabilmesi için uygun ortamı sağlamak.

        Raf ile kasa fiyatı uyumsuzlukları, etiketsiz ürünler, yanıltıcı indirim etiketleri ve mevzuata aykırı uygulamalara yönelik denetimler, yıl boyunca titizlikle ve yerinde denetim anlayışıyla sürdürüldü.

        1 Ocak-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 4056 işletme denetlendi, 43 bin 483 ürün kontrol edildi, 565 işletmede aykırılık tespit edildi, 1543 üründe mevzuata aykırı fiyat etiketi uygulaması saptandı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 4 milyon 885 bin 138 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, amaçlarının işletmeleri cezalandırmak olmadığını, tüketicilerin doğru bilgilendirildiği şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmak olduğunu kaydetti.

        Atik, şunları kaydetti:

        "Vatandaşımız rafta ne görüyorsa, kasada da onu ödemelidir. Etiketsiz ürün kalmamalı, yanıltıcı indirimler olmamalıdır. Bu konuda sahadayız, denetimlerimiz sürecek."

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