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        Diyarbakır'da tahliye edilen bina sağlam çıktı

        DİYARBAKIR'da kolonlarında çatlaklar oluştuğu ve sallandığı ihbarıyla tahliye edilen apartmanda yapılan incelemede, yapının sağlam olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:05
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        Diyarbakır'da tahliye edilen bina sağlam çıktı
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        DİYARBAKIR’da kolonlarında çatlaklar oluştuğu ve sallandığı ihbarıyla tahliye edilen apartmanda yapılan incelemede, yapının sağlam olduğu belirlendi. Binada yaşayanlar, evlerine geri döndü.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kurt İsmail Paşa 8’inci Sokak’ta meydana geldi. 6 katlı Buhara Apartmanı’nın kolonunda çatlaklar oluştuğunu ve yapının sallandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deprem sonrası, daha önce az hasarlı raporu verildiği öğrenilen bina için ekipler önlem aldı. Polis, binanın çevresinde güvenlik şeridi çekip girişleri engelledi. Binada oturanlar, polis ve ekiplerin yönlendirmesiyle tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde binadan alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu, yapının statik açıdan sağlam olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesinin ardından binada yaşayanlar evlerine geri döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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