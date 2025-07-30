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        Diyarbakır'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde oyun parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:39
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        Diyarbakır'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde oyun parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fabrika Mahallesi'ndeki Yenişehir Belediyesi Çocuk Yaşam Parkı'nda çocuk oyun grubunun bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, parkta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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