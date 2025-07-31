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        Diyarbakır'da uzmanından çocuklarda alerjik hastalıkta erken tanı uyarısı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Celal Özcan, çocuklarda alerjik hastalıkta erken tanı uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:13
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        Diyarbakır'da uzmanından çocuklarda alerjik hastalıkta erken tanı uyarısı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Celal Özcan, çocuklarda alerjik hastalıkta erken tanı uyarısında bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, alerjinin bağışıklık sisteminin zararsız bir etkene karşı aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu belirtti.

        Alerjik hastalıkların çocukluk döneminde başladığını ve erken tanının büyük önem taşıdığını aktaran Özcan, alerjik hastalıkların bebeklik döneminde egzama gibi deri bulgularıyla başlayabildiğini ifade etti.

        Genellikle yanaklarda veya vücutta kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı şeklinde görüldüğünü belirten Özcan, şunları kaydetti:

        "Bu hastalarda solunum yolu hassasiyeti de olduğu için bir kısmında solunum şikayetleri de gelişebilir. Besin alerjileri ilk 6 ayda mukuslu kaka bazen hem mukuslu hem kanlı kaka, huzursuzluk, meme reddi, karın guruldaması gibi belirtilerle de bulgu verebilir. Çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açan besinlerin başında yumurta ve inek sütü geliyor. Daha sonra kuruyemiş alerjileri de gelişebilir. Solunum alerjenleri arasında ise ev tozu, polen, küf mantarları ve hayvan tüyleri sayılabilir. Alerji sadece doğuştan gelen bir durum olmadığı gibi vücut bir maddeye karşı öncelikle duyarlanır. Eğer genetik yatkınlık da varsa, zamanla o maddeye karşı alerji gelişebilir. Yani daha önce alerjiniz olmasa bile ilerleyen dönemlerde alerji ortaya çıkabilir."

        "Alerjik yürüyüş" adı verilen sürece de dikkat çeken Özcan, "Bebeklik döneminde egzema ile başlayan süreç daha sonra alerjik nezle ve astım şeklinde devam eder. İlk iki yaşta sıklıkla besin alerjileri, daha sonraki dönemde ise solunum alerjileri ön plana çıkar. On günden uzun süren öksürük, burun tıkanıklığı, nefes darlığı gibi solunum yolu şikayetlerinde altta yatan bir alerjik durum olabilir. Bu tür durumlarda test yapmak gerekebilir. Özellikle ilk iki yaşta bu tür şikayetlerin ciddiyetle ele alınması gerekmektedir. Erken tanı, alerjik hastalıkların kontrol altına alınmasında hayati önem taşır. Özellikle sık hastaneye yatış gerektiren solunum problemleri yaşayan çocuklarda, altta yatan bir besin alerjisinin olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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