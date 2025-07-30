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        Diyarbakır'da sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tahliye edildi

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:12 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:12
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        Diyarbakır'da sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tahliye edildi
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        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 8. Sokak'taki 7 katlı binada oturan bazı kişilerin, binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince binanın etrafına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

        Bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Yenişehir Kaymakamı Yunus Ataman da bölgeye gelerek AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi aldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince binada yapılan ilk incelemede bir duvarda çatlak tespit edildiği öğrenildi.

        Bina sakinlerinden Ümit Canlı, gazetecilere, öğle saatlerinde eşinin kendisini aramasıyla binanın duvarlarında bir sıkıntı olduğunu öğrendiğini, hemen eve geldiğini söyledi.

        2 gün önce de gece duvarlardan ses geldiğini, deprem olmadığını anlayınca evden çıkmadıklarını anlatan Canlı, duvarda çatlak olduğunu gördüklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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