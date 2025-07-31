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        Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:26
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        Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde
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        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havada da evlat nöbetini sürdürüyor.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2159'uncu gününde devam ediyor.

        Kentte, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen her gün evlat nöbeti tuttukları çadıra gelen aileler, ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdürüyor.

        Annelerden Güzide Demir, evladı için 6 yıldır sürdürdüğü eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

        Sıcak havaya rağmen evlatları için nöbetlerine devam ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

        "Aziz oğlum için buradayım. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Hava sıcaklığı 45 derece olmasına rağmen bu çadıra geliyoruz. Eylemimizde karalıyız. İnşallah çocuklarımız gelir ve evimize gideriz. Çocuğumu çok özledim. 10 yıldır çocuğuma hasret kaldım. Şimdi burada olsaydı görseydim, koklasaydım."

        Demir, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Oğlu Ramazan için eylem yapan baba Recep Üçdağ da evlatlarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

        Kentteki sıcak havaya rağmen her gün çadıra geldiğini aktaran Üçdağ, "Burada evlatlarımızı bekliyoruz. Kar, kış ve yaz demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Terör örgütü kandırıp dağa götürdüğü çocuklara ölümden başka bir şey vermemiştir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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