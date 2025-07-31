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        Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı

        Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:06
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        Diyarbakır'da gıda denetimi yapıldı
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        Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

        Kent genelinde yürütülen çalışmalarda özellikle yaz aylarında artış gösteren tüketim ürünlerine yönelik kontrollerin sıkılaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda sıfır tolerans anlayışıyla hareket eden ekiplerimiz detaylı incelemelerde bulunuyor. Yapılan denetimlerde Bakanlıktan izin almadan üretim gerçekleştirdiği tespit edilen 4 işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre yasal işlem uygulanırken, 1527 kilogram ürünün imhası da gerçekleştirildi." denildi.

        Halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının en temel hak olduğunu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Denetimler yıl boyunca devam edecek. Vatandaşlar da şüpheli ürün ya da işletmeleri 'Alo 174 Gıda Hattı' üzerinden bildirebilecek. Amacımız üretici ve satıcıları bilinçlendirmek, tüketicinin de sağlığını korumaktır. Bu bağlamda tüm gıda işletmelerimizi sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

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