Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Babasıyla gittiği camide namaz kılarken uyuyakaldı, o anlar kamerada

        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, babasıyla birlikte gittiği camide akşam namazını kılarken secdede uyuyakaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasıyla gittiği camide namaz kılarken uyuyakaldı, o anlar kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DİYARBAKIR'ınBağlar ilçesinde 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, babasıyla birlikte gittiği camide akşam namazını kılarken secdede uyuyakaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Sultan Şeyh Musa Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazından önce babasıyla birlikte camiye gelen 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, cemaatle birlikte saf tutarak namaza durdu. Muhammed Furkan, secde sırasında uyuyakaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Muhammed Furkan'ın secdede uyuduğu, babasının da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek uyandırmaya çalıştığı ardından kucağına alarak camiden ayrıldığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        MTV'de son gün! Ödemeyene yaptırım yolda
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uzmanından çocuklarda alerjik hastalıkta erken tanı uyarısı
        Diyarbakır'da uzmanından çocuklarda alerjik hastalıkta erken tanı uyarısı
        Diyarbakır'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da oyun parkında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tahliye edildi
        Diyarbakır'da sallandığı ihbarı yapılan 7 katlı bina tahliye edildi
        Diyarbakır'da kolonu çatlayan bina tahliye edildi
        Diyarbakır'da kolonu çatlayan bina tahliye edildi
        Çermik'te TÜGVA gönüllüsü çocuklar hayvanlar için atıktan suluk yaptı
        Çermik'te TÜGVA gönüllüsü çocuklar hayvanlar için atıktan suluk yaptı
        İyileştirilmiş görüntüler Yargıtay'a sunuldu; Narin'in Nevzat tarafından ah...
        İyileştirilmiş görüntüler Yargıtay'a sunuldu; Narin'in Nevzat tarafından ah...