Babasıyla gittiği camide namaz kılarken uyuyakaldı, o anlar kamerada

Olay, dün Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Sultan Şeyh Musa Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazından önce babasıyla birlikte camiye gelen 2 yaşındaki Muhammed Furkan Adam, cemaatle birlikte saf tutarak namaza durdu. Muhammed Furkan, secde sırasında uyuyakaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Muhammed Furkan'ın secdede uyuduğu, babasının da cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek uyandırmaya çalıştığı ardından kucağına alarak camiden ayrıldığı anlar yer aldı.

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