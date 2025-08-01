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        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 08:09 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:09
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        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

        Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıları tespit etti.

        Düzenlenen "Fren" adı verilen operasyonda, aralarında hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün de yer aldığı 11 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, bazı zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, bir mağdurun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada soyulması, bir şüphelinin de bir iş yerinin kasasından hırsızlık yapması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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