Diyarbakır'da hastane temizliğinde QR kodlu dönem başladı
Diyarbakır'daki kamu hastanelerinde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla "QR Kod Temizlik Bildirim Sistemi" hayata geçirildi.
Diyarbakır'daki kamu hastanelerinde hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla "QR Kod Temizlik Bildirim Sistemi" hayata geçirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'nde başlayan "QR Kod Temizlik Bildirim Sistemi"nin artık şehrin tüm kamu hastanelerinde kullanılacağı bildirildi.
Bu yenilik sayesinde vatandaşların karşılaştıkları temizlik sorunlarının anında yetkililere bildirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sistem oldukça basit bir işleyişe sahip. Vatandaşlar, hastane içindeki lavabolara yerleştirilen QR kodlarını cep telefonlarıyla okutarak, karşılaştıkları temizlik eksikliklerini anında bildirebiliyor. Yapılan bildirimler direkt olarak ilgili birime iletiliyor ve temizlik ekipleri hızla harekete geçiyor. Uygulama ile hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin artırılması, temizlik süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanması, sağlık tesislerinde daha güvenli ve hijyenik bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü olarak dijitalleşme adımlarını yakından takip ediyor ve vatandaşlarımıza daha kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet sunmak için yenilikçi uygulamaları sağlık tesislerimizde hayata geçiriyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.