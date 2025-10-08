Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı

        Diyarbakır'da öğrencilerin hazırladığı "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da öğrencilerin hazırladığı "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı.

        Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resim ve yazılar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sergilendi.

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ramazan Güler rehberliğinde, Görsel Sanatlar Öğretmenleri Özkan Oyman ve Mehtap Küçükbayrak tarafından yürütülen çalışma, öğrencilerin hem estetik duyarlılığını hem de değer bilincini artırmayı amaçlıyor.

        Öğrenciler, merhamet, doğruluk, hoşgörü ve yardımlaşma gibi değerleri sanatsal bir dille yorumlayarak eserlerine yansıttı.

        Serginin açılışında konuşan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Musa Bağcı, gençlerin sanat aracılığıyla değerleri dile getirmesi, hem eğitimde hem toplumda umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

        Bağcı, "Bu tür çalışmalar, maneviyatın sadece derslerde değil kalpte, sanatta ve yaşamın her alanında yer bulabileceğini gösteriyor. Ziya Gökalp Anadolu Lisesi'nin öğrencilerini ve öğretmenlerini içtenlikle tebrik ediyorum." dedi.

        Okul Müdürü Ferat Deniz Kaya ise şunları kaydetti:

        "Gençlerimizin sanat yoluyla değerlerimizi anlaması, yaşatması ve geleceğe taşıması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Dicle Üniversitesi'nin desteğiyle yapılan bu iş birliği, eğitimin sadece bilgi değil karakter ve ruh inşasıyla da ilgilendiğini ortaya koydu."

        Sergiyi, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, davetliler ve öğrenciler gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
        Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansmanı yapıldı
        Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansmanı yapıldı
        Diyarbakır'da 9 ayda iş yeri kurşunlayan 96 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da 9 ayda iş yeri kurşunlayan 96 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'daki kilise, "parmak izi" görünümlü kubbeyi görmek isteyen 35 bi...
        Diyarbakır'daki kilise, "parmak izi" görünümlü kubbeyi görmek isteyen 35 bi...
        Diyarbakır, 'Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
        Diyarbakır, 'Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
        Kamyonetteki gizli bölmede 11 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Kamyonetteki gizli bölmede 11 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama