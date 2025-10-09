Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Dermatoloji Kongresi başladı

        Diyarbakır'da "10. Dermatolojik Cerrahi Kozmetoloji Günleri ve 1. Doğu Dermatoloji Günleri" kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Dermatoloji Kongresi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da "10. Dermatolojik Cerrahi Kozmetoloji Günleri ve 1. Doğu Dermatoloji Günleri" kongresi başladı.

        Dermatolojik Cerrahi Derneği ile Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği tarafından düzenlenen kongrenin açılışı için bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu, Diyarbakır'ı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Kongrenin açılışında Dermatolojik Cerrahi Derneği Başkanı ve Kongrenin Onursal Başkanı Prof. Dr. Seher Bostancı, Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Hamza Aktaş ile Kongre Başkanı Doç. Dr. Ekrem Civaş konuşma yaptı.

        Kongre kapsamında eğitmenler tarafından çeşitli kurslar da düzenlenecek.

        Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden kongre, 12 Ekim'e kadar sürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı

        Benzer Haberler

        Sahne dekoru ve kostümlerinden arta kalan malzemelerle kıyafet tasarladılar
        Sahne dekoru ve kostümlerinden arta kalan malzemelerle kıyafet tasarladılar
        Kaymakam, tarihi Zerzevan Kalesi'ndeki kazıda gönüllü iz sürüyor
        Kaymakam, tarihi Zerzevan Kalesi'ndeki kazıda gönüllü iz sürüyor
        Diyarbakır'da "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzen...
        Diyarbakır'da "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzen...
        Diyarbakır'da "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı
        Diyarbakır'da "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı
        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
        Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansmanı yapıldı
        Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansmanı yapıldı