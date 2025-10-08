Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

        Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

        Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

        Anma etkinliğinde konuşan İbrahim Yaz, Yasin Börü ve arkadaşlarının 11 yıl önce vahşice katledildiklerini belirtti.

        Onlara Allah'tan rahmet dileyen Yaz, "Şehit Yasin ve arkadaşlarını hiçbir zaman unutmamamız lazım. Onlar bir bedel ödediler ve bu bedel neticesinde bizler bugün bir araya gelebiliyoruz." dedi.

        Program, okunan dualarla sona erdi.

        Anma programına, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansmanı yapıldı
        Diyarbakır'da "Zerzevan Cup 2025 Tenis Turnuvası"nın lansmanı yapıldı
        Diyarbakır'da 9 ayda iş yeri kurşunlayan 96 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da 9 ayda iş yeri kurşunlayan 96 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'daki kilise, "parmak izi" görünümlü kubbeyi görmek isteyen 35 bi...
        Diyarbakır'daki kilise, "parmak izi" görünümlü kubbeyi görmek isteyen 35 bi...
        Diyarbakır, 'Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
        Diyarbakır, 'Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
        Kamyonetteki gizli bölmede 11 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Kamyonetteki gizli bölmede 11 kaçak göçmen yakalandı: 2 tutuklama
        Diyarbakır'da kamyonetin gizli bölmesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Diyarbakır'da kamyonetin gizli bölmesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı