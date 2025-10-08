Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında düzenlenen programla anıldı.

Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen anma programında, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un, Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Anma etkinliğinde konuşan İbrahim Yaz, Yasin Börü ve arkadaşlarının 11 yıl önce vahşice katledildiklerini belirtti.

Onlara Allah'tan rahmet dileyen Yaz, "Şehit Yasin ve arkadaşlarını hiçbir zaman unutmamamız lazım. Onlar bir bedel ödediler ve bu bedel neticesinde bizler bugün bir araya gelebiliyoruz." dedi.

Program, okunan dualarla sona erdi.

Anma programına, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.