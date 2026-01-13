Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 21:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:55
        Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

        Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

