        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

        Giriş: 09.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.10.2025 - 09:58
        Diyarbakır'da "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek
        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

        Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, DÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek film festivali, 14-17 Ekim'de Diyarbakır’da sinemaseverleri ağırlayacak.

        Festival, SineAkademi, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), DÜ ve Diyarbakır Valiliği iş birliğiyle, DÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü koordinatörlüğünde yürütülüyor.

        Festivalin koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına yürütücülüğünü ise Ahmet Cemal Yakut üstleniyor.

        Bu yıl festivale 1000'in üzerinde kısa film ve belgesel film için başvuru yapıldı. Ön değerlendirmeler tamamlandı ve finalistler festivalin resmi web sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

        4 gün sürecek festivalde, kısa film ve belgesel gösterimleri, söyleşiler ve özel davetli konuşmalar, sinema ve iletişim panelleri, atölyeler ve uygulamalı çalışmalar yer alacak. Ayrıca festivalin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, cezaevlerinde özel belgesel gösterimleri ve söyleşiler yapılacak.

        Festival kapsamında dört gün boyunca Ahmet Arif Edebiyat Müzesi, Kayapınar İl Halk Kütüphanesi, Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi ve Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde eş zamanlı olarak festival seçkisi ve özel gösterimler gerçekleştirilecek, paralel oturumlarda ise söyleşiler düzenlenecek.

        Bu yıl festival, belgesel, ulusal kısa film ve uluslararası kısa film kategorilerinin yanı sıra Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Belgesel Sinema Ödülü ile Prof. Dr. Muhtar Kutlu adına verilen Somut Olmayan Kültürel Miraslar Belgesel Ödülü dallarında da iki özel jüri ödülü takdim edecek.

        Bu özel jüride Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu üyeleri, İl Kültür Müdürlüğü temsilcileri ve üniversiteden kıymetli isimler yer alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı Doç. Dr. Zuhal Akmeşe, bu yıl tüm kategorilerde alanında uzman, deneyimli ve çok yönlü bir jüri kadrosunu ağırlayacaklarını belirtti.

        Bu yıl festivalin çok daha kapsamlı bir içerikle düzenlendiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Jüri üyelerimizin birikimleri, festivalimize ulusal ve uluslararası ölçekte büyük prestij katacaktır. Paneller, söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle dolu dolu bir program hazırladık. Sinemaseverleri, ünlü oyuncular, yapımcılar ve sektörün önemli isimleriyle buluşturacak festival sayesinde Diyarbakır, dört gün boyunca sinemanın kalbinin attığı merkez olacak. Tarihi dokusu, kültürel çeşitliliği ve sanata verdiği değerle Diyarbakır, sinema dünyasında yükselen bir merkez olmayı sürdürüyor. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali, bu vizyonla hem sinema hem de akademi dünyasını buluşturuyor. Festivalin ilk günü, Yeşilçam'ın duayen ismi Ediz Hun'un söyleşisi ile başlayacak ve bu coşku ile heyecan dört gün boyunca farklı konuk ve konularla devam edecek. Bu yılki etkinliğin böylesine nitelikli bir içerikle hayata geçirilmesinde tüm paydaşlarımızın ve sponsorlarımızın katkıları, Diyarbakır’ın kültür ve sanat alanında yalnızca bölgesel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte de bir marka kent kimliği olması belirleyici bir rol üstlenmektedir. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın İrfan Tekin ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yıl sponsorluk desteği sunan Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Cansız ile Oneway Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabahattin Akman'a katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bu desteklerin kentin kültür-sanat yaşamı için büyük önem taşıdığını ifade etmek isterim."

        Festival Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ve Festival Yürütücüsü Ahmet Cemal Yakut da festivalin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek, bu yıl Diyarbakır'a ve sinemaseverlere adeta festival içinde festival yaşatacaklarını ifade etti.

