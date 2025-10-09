Sahne dekoru ve kostümlerinden arta kalan malzemelerle kıyafet tasarladılar

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da tiyatro sahnesinde kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyallerle özel kıyafetler tasarlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 2-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali"nde sahnede kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyallerle özel tasarım kıyafetler yapıldı.

Enstitü bünyesindeki giyim atölyesi usta öğreticileri tarafından hazırlanan 7 özel tasarım kıyafet, Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde sergilenecek.

- "Pipetlerden taç başlık yaptılar"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde kostüm tasarımcısı Berna Yavuz, AA muhabirine, festival kapsamında sadece oyun sergilemediklerini, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için birçok atölye çalışması da yürüttüklerini söyledi.

Tiyatro sahnesinde kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyalleri değerlendirmek amacıyla Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Kıyafetlerde, dekor ve kostümlerinde kullanılan malzemelerin atıkları, geri dönüşüm atölyemizdeki halatlar ve ip parçaları kullanıldı. Ayrıca plastik tabak, kaşık, bardak, pipet, eskimiş yapay çiçekler var. Bir film bandını omuz apoleti gibi kullandılar. Pipetlerden taç başlık yaptılar. Farklı kostümler tasarladılar."

Kıyafetleri öncelikle Diyarbakır'da sergileyecekleri, aynı çalışmayı diğer illerde de yapacaklarını anlatan Yavuz, daha sonra bunu büyük bir sergiye dönüştürmek istediklerini dile getirdi.

Yavuz, "Amacımız Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekerek farkındalık oluşturmak." dedi.