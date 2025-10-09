Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Sahne dekoru ve kostümlerinden arta kalan malzemelerle kıyafet tasarladılar

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da tiyatro sahnesinde kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyallerle özel kıyafetler tasarlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:45 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:45
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

        Bu kapsamda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, 2-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali"nde sahnede kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyallerle özel tasarım kıyafetler yapıldı.

        Enstitü bünyesindeki giyim atölyesi usta öğreticileri tarafından hazırlanan 7 özel tasarım kıyafet, Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde sergilenecek.

        - "Pipetlerden taç başlık yaptılar"

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde kostüm tasarımcısı Berna Yavuz, AA muhabirine, festival kapsamında sadece oyun sergilemediklerini, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için birçok atölye çalışması da yürüttüklerini söyledi.

        Tiyatro sahnesinde kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyalleri değerlendirmek amacıyla Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Kıyafetlerde, dekor ve kostümlerinde kullanılan malzemelerin atıkları, geri dönüşüm atölyemizdeki halatlar ve ip parçaları kullanıldı. Ayrıca plastik tabak, kaşık, bardak, pipet, eskimiş yapay çiçekler var. Bir film bandını omuz apoleti gibi kullandılar. Pipetlerden taç başlık yaptılar. Farklı kostümler tasarladılar."

        Kıyafetleri öncelikle Diyarbakır'da sergileyecekleri, aynı çalışmayı diğer illerde de yapacaklarını anlatan Yavuz, daha sonra bunu büyük bir sergiye dönüştürmek istediklerini dile getirdi.

        Yavuz, "Amacımız Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekerek farkındalık oluşturmak." dedi.

        Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut da geleneksel ürünleri gün yüzüne çıkaran çalışmaların yanı sıra sıfır atık temalı birçok çalışma da yürüttüklerini söyledi.

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile tiyatro festivali kapsamında farklı bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Yakut, "Çalışmada tiyatro kostümleri tasarladık. Sıfır atık bilincinin oluşması için çalışma yürütüyoruz. Herkesi sıfır atık noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Projede yer alan usta öğretici Mustafa Temel de hayal güçlerini kullanarak farklı malzemelerle kıyafetler yaptıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

