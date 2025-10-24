Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        DÜ, ERASMUS projesi ile Avrupa'daki üniversitelerle partner kurum olarak yer aldı

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Erasmus Projesi ile Avrupa'daki üniversitelerle partner kurum olarak yer aldı.

        Giriş: 24.10.2025 - 12:33 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:33
        DÜ, ERASMUS projesi ile Avrupa'daki üniversitelerle partner kurum olarak yer aldı
        Dicle Üniversitesi (DÜ) Erasmus Projesi ile Avrupa'daki üniversitelerle partner kurum olarak yer aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve İspanya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 400 bin avru bütçeli Erasmus KA220 Yükseköğretim İş Birliği Ortaklıkları Projesi'nde partner kurum olarak yer almaya hak kazandı.

        Proje, Avrupa yükseköğretiminde İngilizce öğretim programlarının kalitesini artırmayı, üniversitelerin bu alandaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve kurumlar arası iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Proje, çok dilli, kapsayıcı ve yenilikçi bir yükseköğretim sistemi oluşturmayı hedefleyerek Avrupa genelinde üniversitelerin uluslararasılaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacak.

        Proje konsorsiyumunda DÜ'nün yanı sıra Universidad Nacional de Educación a Distancia (İspanya) koordinatörlüğünde University of Hradec Kralove (Çekya), University of Crete (Yunanistan), Pixel (İtalya), University of Groningen (Hollanda) ve Haskoli Islands University (İzlanda) yer alıyor.

        Projede emeği geçen akademisyenleri tebrik eden DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, "Üniversitemizin Avrupa çapında yürütülen bu nitelikli projede yer alması, uluslararasılaşma hedeflerimiz açısından büyük bir adımdır. Üniversitenin akademik birikimi ve güçlü araştırma potansiyeliyle bu projeye değerli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Projede görev alacak Doç. Dr. Osman Solmaz da üniversitenin projedeki rolünü, İngilizce öğretiminde kaliteyi artıracak yenilikçi uygulamalar geliştirmek ve bölgesel kapasiteyi güçlendirmek üzerine odaklanacağını kaydetti.

        Doktor Öğretim Üyesi Ece Nazlı ise ekip olarak uluslararası proje konusundaki tecrübelerini Diş Hekimliği Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ile paylaştıklarını bildirdi.

