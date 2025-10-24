Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABD 532 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
