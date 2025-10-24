Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:43
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABD 532 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Aşağıkonak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

