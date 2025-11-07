Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 07.11.2025 - 19:40 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:40
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 Kasım'da Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında başlayan ve ardından dışarıda devam eden, Zülfü Coşan (66) ve oğlu Ensari Coşan'ın (36) öldüğü, A.O. (41) ve Ş.K'nin (59) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, suça sürüklenen çocuk Y.K. ile A.K, Ş.K, A.F. ve M.Z.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

