Diyarbakır'da şehit ve gazi çocukları "Maziden Atiye" programı kapsamında tarihi mekanları geziyor

Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında Diyarbakır'da buluşan 14 ilden 51 şehit ve gazi çocuğu, Ergani ilçesindeki Hilar Kaya Mezarları'nı ziyaret etti, fidan dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen program kapsamında Diyarbakır, 14 ilden şehit ve gazilerin kız çocuklarını ağırlıyor.

İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Gaziantep, Bitlis, Eskişehir, Mardin, Adana, Çankırı, Batman ve Diyarbakır'dan lise öğrencileri, "Medeniyetler şehri" olarak tescillenen kentte tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ediyor, düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Lise öğrencileri kendileri için hazırlanan gezi programı kapsamında Ergani'nin 6 kilometre kuzeybatısında yer alan "Hilar Mağaraları" olarak da bilinen Hilar Kaya Mezarları'nı ziyaret etti, yapı hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Devegeçidi Sosyal Tesisleri'ne geçen öğrenciler, burada 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Programa Adana'dan katılan öğrenci Zeynep Sevim Arslanbay, Diyarbakır'da günlerinin dolu dolu geçtiğini belirterek, "Buradaki eski yapı ve mezarları gördük. Yeni arkadaşlar edindim. Eğleniyoruz, kamp çok güzel geçiyor." dedi.

Adıyaman'dan gelen Yağmur Nur Yetişkin ise program kapsamında Diyarbakır'a gelme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Yetişkin, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla kamp alanında çok iyi kaynaştığımızı düşünüyorum. Umarım bundan sonraki günlerimiz de çok iyi geçer. Diyarbakır'ı ve tarihi yerleri görmek çok güzel. Tekrar bu kente gelmek isterim ve arkadaşlarıma da burayı görmelerini öneririm."

Elva Altınalan da bu programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Diyarbakır'ın zengin tarihini ve kültürel birikimini öğrenmek güzel." ifadesini kullandı.

Gaziantep'ten gelen Ebru Şahin ise program kapsamında çok güzel vakit geçirdiklerini ve yeni arkadaşlar edindiğini belirtti.