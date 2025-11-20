Diyarbakır'da işçi ve işveren arasındaki 1800 uyuşmazlık dosyası 3 ayda arabuluculukla çözüme kavuştu

AZİZ ASLAN - Dicle Üniversitesi Arabuluculuk Komisyonu, işçi ve işveren arasındaki 1800 uyuşmazlık dosyasını taraflarla yapılan görüşmeler sonucu 3 ayda çözüme kavuşturdu.

Türkiye'de uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yöntemlerden biri olan arabuluculuk, iş davalarında da 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu hale getirildi.

Bu kapsamda kamu kurumlarında oluşturulan arabuluculuk komisyonları tarafından işçi ile işveren arasında "alacak", "tazminat", "işe iade" gibi talepler nedeniyle oluşan, iş ve idare mahkemelerine yansıyan davalar, uzun yargılama süreçlerine gerek olmaksızın taraflarla yapılan görüşmeler sonucu haftalar içerisinde çözüme kavuşuyor.

Dicle Üniversitesi Arabuluculuk Komisyonu da kurulduğu 2018 yılından bu yana iş ve idare mahkemelerine intikal eden 3 bin uyuşmazlık dosyasıyla ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu dosyaların yüzde 80'i çözüme kavuşturulurken bu yıl sadece 3 ayda anlaşma sağlanan dosya sayısı 1800 olarak kayıtlara geçti.

- Dava dosyalarının yüzde 80'i anlaşmayla sonuçlandı Dicle Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Arabuluculuk Komisyonu Başkanı Hacı Yılmaz, AA muhabirine, 2018'de kurulan komisyonda 3 kişilik ekip olarak üniversitedeki işçilerin taleplerini görüştüklerini söyledi. Yargılama başlamadan mahkemelere intikal eden dosyaların arabuluculuk komisyonuna havale edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Arabuluculuk komisyonunda anlaşma sağlanırsa hem yargı yolu kapanıyor hem de işçilerin alacakları kendilerine daha hızlı tevdi edilmiş oluyor. Bu yasa çıktığından bu yana işçilerin alacakları ile ilgili her bir dosyayı yargıya yansımadan en hızlı şekilde, ortalama 3 hafta içerisinde karara bağlıyoruz. İhtiyaç halinde bu süre bir aya kadar uzayabiliyor." ifadelerini kullandı. Yılmaz, komisyon olarak işçi alacakları ile ilgili dosyaların önemli bir kısmını anlaşmayla sonuçlandırdıklarını belirterek, işçilerin yargılama ile zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde alacaklarına kavuştuğunu kaydetti. Arabuluculuğun yargılamanın getireceği maddi külfetten de hem işvereni hem de işçiyi kurtardığını anlatan Yılmaz, "Dicle Üniversitesi olarak 3 binin üzerinde dosyayı görüştük, yüzde 80 anlaşma ile sonuçlandırdık." dedi.

Yılmaz, son zamanlarda kurumda çalışanların "fazla çalışma ücreti" adı altındaki talepleri doğrultusunda 1800 dosya için yargı yoluna gidildiğini belirterek, "3 aylık bir çalışmada 1800 dosyanın tamamını anlaşmayla sonuçlandırdık. Hem işçilerimizi mutlu ettik hem de kurumumuzu büyük bir kamu zararından kurtarmış olduk. Aynı zamanda da diğer kamu kurumlarına da bu konuda örnek olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu. Bu yasanın, kurumların işçi ile anlaşma yapmak için bir irade ortaya koymalarını amaçladığına işaret eden Yılmaz, mahkeme süreçlerinde 3-5 yıl zaman kaybetmeleri yerine çalışanların alacaklarını arabuluculuk sayesinde hızla tahsil etmesini sağladıklarını kaydetti. - "Yargımızın yükünü büyük bir şekilde azaltmış oluyoruz" Yargıya intikal eden bir davanın ortalama 3-5 yıl içerisinde sonuçlanabildiğine dikkati çeken Yılmaz, bunun kamu kurumlarında iş gücü ve maddi kayba neden olduğunu, kamu zararı oluştuğunu vurguladı.