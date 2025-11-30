OSMAN BİLGİN/BİLAL ÇELİKTEN - Diyarbakır'ın turizm ilçesi Çermik, yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

Kaplıcaları, kaya tırmanışı ve rafting tutkunlarının yeni rotası Sinek Çayı ve Kanyonu, efsanelere konu olan ve peribacalarını andıran Gelincik Dağı, Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleriyle öne çıkan Çermik ilçesini yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Nüfusu 2024 yılı sayımına göre 49 bin 607 olan ilçe, bu yılın ilk 10 ayında 400 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

- "İnsanlarımız dört mevsim Çermik'i tercih ediyor"

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, ilçenin Diyarbakır'ın önemli turizm noktalarından biri olduğunu söyledi.

İlçenin dört mevsim turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Karataş, "Bu yıl da coşkulu bir şekilde güzel rakamlara ulaştık, 400 bini aşan ziyaretçi sayısına ulaştık." dedi.

Bölgenin yaz aylarında sıcak bir iklime sahip olduğunu ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"İnsanlar sıcaktan bunaldığında doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri çok güzel bir destinasyonumuz var. Yabanardı ve Şeyhandede şelalelerimiz, Sinek Çayı ve Kanyonu hem piknik hem yüzme hem de serinleme açısından doğal klimaya sahip yerler. İnsanlarımız doğayla buluşmak için bu alanları tercih ediyor. Yaz sezonu oldukça dolu geçti, özellikle hafta sonu araç park edecek yer bulamadığımız günler oldu." Havaların soğumasıyla kaplıcaların ön plana çıktığını belirten Karataş, ilçede beş farklı noktada termal tesis bulunduğunu, günlük ortalama 2 bin civarında misafirin kaplıcalardan yararlandığını, hafta sonu bu sayının daha da arttığını anlattı. Karataş, şöyle konuştu: "İnsanlarımız dört mevsim Çermik'i tercih ediyor. Çermik doğa yürüyüşleri ve kamp etkinlikleriyle dikkati çekiyor. Kral Yolu ilçemizden geçiyor. Doğayla ve tarihle iç içe birçok yürüyüş rotamız mevcut. Gelincik Dağı'mız Kapadokya'daki peribacalarını andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Şeyhandede ve Yabanardı şelaleleri tabiat parkı ilan edildi. Sinek Çayı ve Kanyonu gibi noktalar da doğa yürüyüşü yapmak isteyen turistlerin uğrak yerleri arasında. Kükürt bakımından Türkiye'nin en zengin kaynaklarından birine sahibiz. Kaplıca suyunun romatizma ve kadın hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiği, Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşlarınca da tescillenmiş durumda."

İlçedeki konaklama imkanlarının da yeterli olduğunu belirten Karataş, Çermik'in Diyarbakır'ın ilçeleri arasında konaklama açısından en donanımlı yerlerden biri olduğunu sözlerine ekledi. - "İlçemiz, kaplıcalarıyla dünyada bir numara" Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da ilçedeki turizmin her geçen yıl geliştiğine dikkati çekerek, bu yıl çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. İlçenin doğal güzellikleriyle Diyarbakır'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, şunları kaydetti: "İlçemiz, kaplıcalarıyla dünyada bir numara. İlçemizi kış turizmine de hazırlıyoruz. Bu kapsamda Karacadağ Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde büyük bir çarşı projesini hayata geçirdik. Böylece kışın ilçemize gelen ziyaretçiler alışverişlerini burada yapabilecek. Kaplıcalarımız, şelalelerimiz, Sinek Çayı ve Göze mesire alanlarımızla 400 bini aşkın yerli ve yabancı misafiri ağırladık. Çermik'i hem sağlık hem doğa turizminin merkezi haline getirmeyi sürdüreceğiz."