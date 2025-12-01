Habertürk
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğen yaralandı

        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğen yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde amca ve yeğeni uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 19:23 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:23
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğen yaralandı
        Mevlana Halit Mahallesi'nde H.K. ve yeğeni R.K'ya yürüdükleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı, amca ve yeğen yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede polis ekiplerince inceleme yapıldı.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

