Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan amca ve yeğen yaralandı

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mevlana Halit Mahallesi'nde H.K. ve yeğeni R.K'ya yürüdükleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı, amca ve yeğen yaralandı.

