Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, 4 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 20 uzun namlulu silah mühimmatı, 30 tabanca mühimmatı, 7 bin 877 paket kaçak sigara, 100 bin 40 ısıtılmış tütün mamulü, 195 kaçak puro, 85 altın sikke, 45 elektronik eşya, 41 elektronik sigara, 9 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 53 operasyon düzenlendi.

