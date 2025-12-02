Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:56 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:56
        Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 53 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 4 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 20 uzun namlulu silah mühimmatı, 30 tabanca mühimmatı, 7 bin 877 paket kaçak sigara, 100 bin 40 ısıtılmış tütün mamulü, 195 kaçak puro, 85 altın sikke, 45 elektronik eşya, 41 elektronik sigara, 9 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 66 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

