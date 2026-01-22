Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Çermik Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı aldı

        Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çermik Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenli, mahremiyete ve kanıta dayalı sağlık hizmetlerine erişimi, normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen uygulamalar ile hasta güvenliği kriterleri kapsamlı şekilde incelendi.

        Yapılan değerlendirmeler sonucu Çermik Devlet Hastanesi'nin tüm standartları başarıyla karşıladığı tespit edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Anne Dostu Hastane ünvanının anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Hastanenin 2026 yılında bu ünvanı alan ilk sağlık tesisi olduğunu ifade eden Asiltürk, "Anne ve bebek sağlığını esas alan uygulamaları il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kırsal mahalle yolları açılıyor
        Diyarbakır'da kırsal mahalle yolları açılıyor
        Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan öğretmen önlem alı...
        Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan öğretmen önlem alı...
        Çermik Devlet Hastanesi Anne Dostu Hastane ünvanı aldı
        Çermik Devlet Hastanesi Anne Dostu Hastane ünvanı aldı
        Çermik Belediyesi, araç filosunu genişletti
        Çermik Belediyesi, araç filosunu genişletti
        Çermik'e Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor
        Çermik'e Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor
        Çatıda çözülen kar kütlesi otomobilin üzerine düştü
        Çatıda çözülen kar kütlesi otomobilin üzerine düştü