6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Diyarbakır'da kırsaldaki 480 depremzede, köy tipi afet konutlarına yerleşti

AHMET KAPLAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da kırsalda yaşayan 480 afetzede aile, inşa edilen betonarme ve hafif çelik köy tipi konutlara yerleşti.



Diyarbakır'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 ve net 116,57 metrekare olarak projelendirilen ve inşaatına başlanan 331 betonarme köy tipi afet konutundan 225'i hak sahiplerine teslim edildi.



Geriye kalanların da yaklaşık bir ay içerisinde hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak.



Afetzedeler için 3+1, brüt 107,7 ve net 100 metrekare olarak projelendirilen 903 hafif çelik köy konutundan ise 833'ünün inşaatı tamamlandı, 70'inin inşaatı devam ediyor.



Tamamlanan konutların 255'i hak sahiplerine teslim edildi, 578'inin teslim işlemleri sürüyor.





Afetzedeler, depreme karşı dayanıklı ve konforlu inşa edilen yeni evlerinde oturmanın mutluluğunu yaşıyor.



- "Deprem olursa artık dışarı kaçmayacağız"



Hani ilçesine bağlı kırsal Gürbüz Mahallesi'nde tamamlanan köy tipi betonarme konutuna yerleşen Bazit Gögercin, AA muhabirine, depremde evinin ağır hasar gördüğünü ve bir süre ağabeyinin evinde yaşadığını söyledi.



Gögercin, "Çok şükür devlet bize konut yaptı. Yaklaşık 1,5 yıldır yapılan konutta yaşıyorum. Çok şükür memnunuz, Allah devletten razı olsun. Devletimiz olmasaydı konut yapamazdık. Evlerimiz sağlam, 1-2 defa deprem oldu, hiç hissetmedik bile. Deprem olursa artık dışarı kaçmayacağız. Yeni konutumuz eski evimize göre hem daha sıcak hem de konforlu." ifadelerini kullandı.



Aynı mahallede konutuna yerleşen 85 yaşındaki Mehmet Eyüpoğlu da 6 Şubat'taki depremlerde evinin hasar gördüğünü belirtti.



"Hak sahibi olarak, devlet konutumu yaptı. Allah devletten razı olsun, devletimize zeval vermesin. Evimizde oturuyoruz, yerimiz iyi." diyen Eyüpoğlu, devlet olmasaydı konutu yapacak gücünün bulunmadığını kaydetti.



- "Yeni evim, eski evimden daha güzel"



Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Alankoz Mahallesi'nde çelik tipi konutuna yerleşen 78 yaşındaki Abbas Yıldız ise depremin ardından uzmanların yaptığı incelemede evinin ağır hasar gördüğünün tespit edildiğini söyledi.





Eve girilmemesi konusunda yapılan uyarının ardından kent merkezinde ev kiraladıklarını anlatan Yıldız, 2 ayı aşkın süredir yeni yapılan konutta yaşadığını bildirdi.



Yıldız, şunları kaydetti:



"Ev çok güzel, beğendim. Çok katlı evlerden daha iyi. Merdivenli olmadığı için daha rahat. Rutubetle karşılaşmadık. Çok sağlam ve sıcak. Yeni evim, eski evimden daha güzel. Bu evde yaşamaktan korkmuyorum, şu an deprem olsa bir şey olmayacak. İnsan devletsiz olmaz, insanların devleti olmalı. Bizim devletimiz de iyidir. Devlet olmasaydı bu evi kim yapacaktı? Devlet olmasaydı biz bu evi yapamazdık. Dışarıda kalırdık. Allah bir daha böyle bir depremi kimseye yaşatmasın. Allah hepimizi muhafaza etsin."

