Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.



Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2 bin 351'inci gününde devam ediyor.



Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Ayten Elhaman, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.



Evlatlarına kavuşana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Elhaman, "Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Biz anneler mücadelemize devam edeceğiz. Karda, kışta, yağmurda, yazın sıcağında hep buradayız. Yılmadık, bekliyoruz. Bayram oğlum, beni duyuyorsan kaçıp gel. Baban, kardeşinle burada hasretle seni bekliyoruz. İnşallah gelir güvenlik güçlerimize teslim olursun." ifadelerini kullandı.



Annelerden Bedriye Uslu da 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını dile getirdi.



Oğluna kavuşma umuduyla her sabah eylem yaptıkları çadıra geldiğini anımsatan Uslu, şunları söyledi:



"Hiçbir zaman umudumu Allah'tan kesmedim. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden hep buraya geliyorum. Oğlum Mahmut beni görüyor ve duyuyorsan geri gelin. Herkes yuvasına dönsün. Bu kederimiz bitsin."

