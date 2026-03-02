Canlı
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler iftarda buluştu

        Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler, iftar programında bir araya geldi.

        Giriş: 02.03.2026 - 21:14
        Diyarbakır'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler iftarda buluştu

        Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında "Aile ve Gençlik Fonu"ndan yararlanan çiftler, iftar programında bir araya geldi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde "Bereket Sofrasında Buluşalım" iftar programı düzenlendi.

        Evliliklerinde 27 yılı geride bırakan Selma ve Faysal Yaşa, programa katılan 100 çifte deneyimlerini aktardı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, buradaki konuşmasında, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın, gönül birliği kurmanın ve aynı sofrada buluşarak kardeşliği pekiştirmenin adı olduğunu söyledi.

        Ailenin toplumun en güçlü temeli olduğunu ifade eden Polat, "Sizler ise hayatlarınızı birleştirerek kendi yuvanızı kurmuş, bu değeri yaşayarak temsil eden çok kıymetli çiftlersiniz. Kurduğunuz her yeni yuva, aslında güçlü bir toplumun ve sağlam bir geleceğin inşasına atılmış önemli bir adımdır." dedi.

        Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin gençlerin aile kurma sürecinde yanlarında olmak amacıyla geliştirilmiş önemli bir sosyal destek mekanizması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu destek yalnızca maddi bir katkı değildir aynı zamanda devletimizin gençlerimize, aile kurumuna ve ortak geleceğimize duyduğu güvenin somut göstergesidir. Bu proje ile yeni bir hayat kurarken ekonomik yüklerin hafifletilmesi, gençlerimizin daha huzurlu ve umut dolu başlangıçlar yapabilmesi hedeflenmektedir."

        İftar programına eşi Ömer Gezek ile katılan Berfin Gezek, gazetecilere, "evlilik kredisi"nin düğün eksiklerinin tamamlanması noktasında çok faydasını gördüklerini aktardı.

        Gezek, "Evlilik kredisini yeni evlenecek çiftlere öneriyorum. Çünkü çok yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

        Evlilik kredisi başvurusu kapsamında çiftlere verilen eğitime de katıldıklarını anlatan Gezek, şunları söyledi:

        "Eğitimle daha iyi nasıl iletişim kurabileceğimizi, empati kurmayı, nasıl daha mutlu olabileceğimizi öğrendik. Bu bize çok güzel bir şekilde yol gösterdi."

        Eşi Tacettin Ensari ile gelen Dicle Ulaş Ensari ise 3,5 ay önce evlendiklerini ifade ederek, kendilerine sağlanan krediyle eksikliklerini tamamladıklarını dile getirdi.

        Bu kapsamda aldıkları eğitimin de evliliklerine katkı sağladığını belirten Ensari, "İletişim ve empati duygumu geliştirdi. İyi bir evlilik için eğitim şart." diye konuştu.

        Tacettin Ensari de kredinin faizsiz olmasından dolayı yeni evlenecek çiftlere ciddi bir destek sağlayacağını kaydetti.

        Kredi desteğine başvurulmasını tavsiye eden Ensari, "Kredi olmasaydı bazı borçlarımı kapatamazdım. Şimdi çok şükür borçlarımızı kapattık. Geriye kalan parayla da bir şeyler daha aldık. Kredi büyük bir olanak sağlıyor." dedi.

        Ensari, kredinin kendilerine sağlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere katkı sunanlara teşekkür etti.

        Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

