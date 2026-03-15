Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:Diyarbakır
Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 16 Celal Hanalp), Cem Üstündağ (Dk. 70 A. Traore), Sinan Kurt, Dimitrov (Dk. 61 D. Moreno), Afena-Gyan, Hasani (Dk. 70 Dia Saba), Diagne
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 43 Ada İbik), Umut Erdem, Adekanye, Benrahou, Lindseth, Yusuf Talum (Dk. 77 Yunus Emre Dursun), Diony, Muhammed Kiprit (Dk. 66 A. Vargas)
Goller: Dk. 79 D. Moreno, Dk. 90+4 Ada İbik (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 52 Dimitrov, Dk. 66 Mehmet Yeşil, Dk. 85 Murat Uçar, Dk. 90 Sinan Kurt, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Lindseth, Dk. 90 Adekanye (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 75 Vargas (Manisa FK)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.