Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün kırsal Yakacık Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki İbrahim A'nın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 yaşındaki Abdullah A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Abdullah A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.