        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 17.03.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Vali Zorluoğlu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, yalnızca askeri bir başarı olmadığını, milletin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz iradenin, eşsiz vatan sevgisinin ve fedakarlıkla yoğrulmuş istiklal inancının en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirtti.

        Milletin en ağır şartlar altında dahi hürriyetinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, şunları kaydetti:


        "Aziz milletimizin şanlı tarihine altın harflerle kazınan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. Çanakkale'de verilen mücadele, imkansız gibi görünen zamanlarda bile imanla, cesaretle ve birlik ruhuyla nelerin başarılabileceğini açıkça göstermiştir. Aziz milletimiz, o gün aynı inanç etrafında kenetlenmenin, aynı bayrak altında birleşmenin ve vatan toprağını her şeyin üstünde tutmanın destanını yazmıştır. İşte bu sebeple Çanakkale ruhu, bugün de milli hafızamızı diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendiren en kıymetli miraslarımızdan biri olmayı sürdürmektedir. Şehitlerimiz, canlarını vatan, bayrak, ezan ve millet uğruna feda ederek bizlere mukaddes bir emanet bırakmıştır. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk ise şehitlerimizin emanet ettiği bu mukaddes vatanı korumak, birlik ve beraberlik ruhumuzu daima canlı tutmak ve genç nesillerimizi tarih şuuru, millî bilinç ve sorumluluk duygusuyla yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'den bugüne kadar vatan uğruna şehadet mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum"


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

