HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi
Diyarbakır'da, HAK-İŞ İl Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.
Merkez Sur ilçesindeki bir restoranda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, burada, ramazan ayının İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni etti.
Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade eden Aküzüm, düzenledikleri programa katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.
Programa, sendika üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.