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Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale

DHA

DİYARBAKIR'da terör soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. 
Terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için aralarından HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Musa Farisoğlu, Remziye Tosun, İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu grup, il binası önünde açıklama yapmak istedi. Polis ekipleri, grubun açıklama yapmasına izin vermedi. Açıklama yapmakta ısrar eden grubu polisler, basınçlı suyla müdahale ederek, dağıttı. Çıkan olaylarda aralarında HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
AİLELER KORUMA ALTINA ALINDI
Öte yandan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan aileler, gerginlik sırasında polis ekiplerince koruma altına alındı. Gerginliğin sona ermesiyle aileler oturma eylemine devam etti. 

DİYARBAKIR

10 Ekim 2019 Perşembe

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