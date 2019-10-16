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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de Gümüşhanespor maçı hazırlıkları başladı.

Geçen hafta 1922 Konyaspor’u yenerek ligdeki ilk galibiyetine imza atan yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde haftanın ilk çalışmasına imza attı. Teknik direktör Mehmet Budakın gözetiminde gerçekleşen idmanda tüm futbolcular yer aldı. Bazı yöneticilerinde takip ettiği idmanda koşu ile başladı. Kültürfizik hareketlerinin ardından, yarı sahada pas çalışması gerçekleştiren yeşil kırmızılı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı. Futbolcuların oldukça neşeli oldukları gözlenen idman, yaklaşık iki saat sürdü. Amed Sportif Faaliyetler, Gümüşhanespor maçı hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

DİYARBAKIR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:01

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