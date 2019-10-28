Diyarbakır'da 29 Ekim etkinlikleri

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yenişehir ilçesi Anıt Parkı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Anıt Park’ta düzenlenen törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a vekaleten 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, adli, mülki ve askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı.

Törende Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 7. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Çelenklerin ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.

DİYARBAKIR 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

GÜNEŞ 06:33

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:33

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.