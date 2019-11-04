İlkokul öğrencileri DÜ Veteriner Fakültesi'ni gezdi

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Diyarbakır'da eğitim gören ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi'ni gezdi.

Cemil Özgür İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, DÜ Veteriner Fakültesi'ni gezdi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Aydın Ketani, Dekan Yardımcısı Nihat Özyurtlu, Fakülte Sekreter Vekili Gülcan Koç, Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi Sekreteri Sevgi Ekmekçiler öğrencileri karşıladı. Ziyaret esnasında öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtlandı. Fakültede bulunan güvercin, keklik, bıldırcın, ördek, kuzu ve köpeklere yaklaşım konularında ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

DİYARBAKIR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:18

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