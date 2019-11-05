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Şehit ve gazi ailelerinden CHP'li İmamoğlu'na tepki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör ...

İHA

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı kongrede HDP ve PKK'nın sesi olduğunu söyleyerek, bu durumun şehit ve gazi yakınlarını büyük ölçüde rahatsız ettiğini söyledi. Gündüz, İmamoğlu'nun KHK ile terör örgütleriyle iltisakirtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden alınan HDP'li belediye başkanlarını savunmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını dile getirdi.

Şehit ve gazi ailelerinden CHP'li İmamoğlu'na tepki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz: "CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'da HDP ve PKK'nın sesi oldu"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da katıldığı kongrede HDP ve PKK'nın sesi olduğunu söyleyerek, bu durumun şehit ve gazi yakınlarını büyük ölçüde rahatsız ettiğini söyledi. Gündüz, İmamoğlu'nun KHK ile terör örgütleriyle iltisakirtibatı olduğu gerekçesiyle görevinden alınan HDP'li belediye başkanlarını savunmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'da yaptığı açıklamalarından dolayı şehit aileleri, gaziler ve tüm milletten özür dilemesi gerektiğini belirten Abbas Gündüz, milletin hiç bir belediye başkanını terör örgütlerine destek vermesi için seçmediğini söyledi. Teröre destek açıklamalarına son vermesi için İmamoğlu'na seslenen Gündüz, bu tür açıklamaların hesabının er ya da geç sorulacağını da dile getirdi.

"CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa’da HDP ve PKK'nın sesi oldu"
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, İmamoğlu'nun bu hareketi ile HDP ve PKK'nın sesi olduğunu söyledi. Gündüz, "CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir skandala daha imza attı. Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa yerel ve bölgesel yönetimler kongresi genel kurulunda yaptığı konuşmada görevden alınan terör destekçisi HDPli belediye başkanlarını savundu. Ey İmamoğlu bu şikayetinle yüreğin mi soğuyacak? Bu PKK destekçileri HDPli belediye başkanları görevden alındığı için çok üzüldüğün belli. Bunu sen de biliyorsun. Avrupa'daki Türk düşmanları da biliyor. Yıllardır terörle mücadele eden bir ülke olarak terörün yanında değil karşısında olmanı isterdik. Ancak yaptığınız açıklamalar idare ettiğin bu kutsal şehrimiz olan İstanbul ve de bu millete de yapmış olduğun en büyük saygısızlıktır. Seçilmiş olmak terör örgütlerinin yanında olacağın yetkisini bu halk sana vermiyor. Yaptığın şikayet ve teröre destek sayılacak bu açıklamalarının hesabını Türk adaleti ve yargısının önünde vereceksin. Fransa’daki genel kurulda gönül isterdi ki Türkiye’ye gelen 4 milyon sığınmacı Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını dile getirseydiniz ve İstanbul için yapacağınız, geliştireceğiniz projelerinizi anlatsaydınız. Mikrofonu eline alınca başka konu mu bulamadın. Zavallı Ekrem İmamoğlu. Bu millet bu devlet terörle mücadelesinde ve terör destekçilerine mücadelesinde bir adım geri atmayacaktır. Ne söylerseniz söyleyin şikayeti aciz kişiler yapar. Kendi ülkesini şikayet etmek hiçbir Türk vatandaşına yakışmaz. Hele ki bu Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği güzelim İstanbul’un belediye başkanına hiç yakışmamıştır. Siyasetin ötesinde teröre destek verenlerin ekmeğine yağ sürmektir. Bu yapılan aciz konuşmanın hesabını seçmene ve yüce millete de vereceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Yapılan bu açıklama bir terör gazisi olarak beni ve biz şehit, gazi ailelerini derinden üzmüştür. Ve sizi özür dilemeye davet ediyoruz. Teröre destek açıklamalarınıza son verin. Er ya da geç yüce Türkiye Cumhuriyeti devletinin mahkemeleri bu hesabı bir gün muhakkak soracaktır" dedi.

DİYARBAKIR

05 Kasım 2019 Salı

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