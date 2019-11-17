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Borç altınla bastırdığı romanını sokak sokak dolaşarak satıyor

DHA

DİYARBAKIR'da çiftçi Engin Temiz (29), zor şartlarda okuyup doktor olan birinin hayatını konu ettiği 'Dicle'nin gözyaşları' adını taşıyan romanını yayımlamak için akrabalarından 60 bin lira değerinde altın borç aldı. Temiz, bir yayınevinde bastığı 10 bin kitabı sokak sokak dolaşarak satıp, borcunu ödemeye çalışıyor.

DİYARBAKIR'da çiftçi Engin Temiz (29), zor şartlarda okuyup doktor olan birinin hayatını konu ettiği 'Dicle'nin gözyaşları' adını taşıyan romanını yayımlamak için akrabalarından 60 bin lira değerinde altın borç aldı. Temiz, bir yayınevinde bastığı 10 bin kitabı sokak sokak dolaşarak satıp, borcunu ödemeye çalışıyor.
Bismil ilçesine bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Engin Temiz, Yaşar Kemal'in kitaplarını okuyarak büyüdü. Her gününü kitap okuyarak geçiren Temiz, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde muzun oldu. Okuduğu kitapların etkisinde kalan Temiz, 5 yıl önce kitap yazmaya karar verdi. Geçimini ailesiyle birlikte çiftçilik yaparak sağlan Temiz, kitap yayımlamanın maliyetli olduğunu düşünerek, akrabalarından destek istedi.
ABLALARI KOLLARINDAKİ BİLEZİKLERİ VERDİ
Temiz, zor şartlarda okuyup doktor olan bir kişinin hayatını kaleme aldığı 'Diclen'nin gözyaşları' adını taşıyan romanını bir süre önce bir yayınevi aracıyla bastırdı. Temiz, borcunu ödemek için ise sokak sokak dolaşıp kitaplarını satmaya çalışıyor. Okuduğu kitapların etkisiyle yazar olmak istediği için bu kitabı kaleme aldığını söyleyen Temiz, yayımlanması için akrabalarından 60 bin lira değerinde altın aldığını ifade etti. Temiz, "Kitap okuyarak büyüdüm. 5 yıl önce okumanın yanında artık yazmam gerektiği konusunda bir karar verdim. Kendimi artık insanlara bir kitap yazarak ifade etme zorunda kaldığımı hissettim. Kitabıma başlarken de yaklaşık 5 senemi aldı. Kitabı bitirdikten sonra başka bir sorunla karşılaştım. Meğerse toplumumuzda şu an en kolay kitap yazmakmış ki, bana yazma çok kolay geldi. Sonra ben işin maddiyat boyutuyla karşılaşınca çok zor durumda kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Kitabın basımı için Bismil'de çalmadık kapı bırakmadım. Gittiğim her yerde kitabı yayımlamak için destek istedim. Ama hiç kimse bana destek olmadı. Ailemden destek istemeye karar verdim. 3 ablamla görüştüğümde kollarında bileziklerini gördüm. Onlara dedim ki, 'Bu bilezikler kollarınızda kalması mı iyi yoksa bana vermeniz mi iyi?' Onlara durumumu olduğu gibi anlattım. Onlar da bana kollarındaki bilezikleri vererek destek oldular. Ablalarımda aldığım destekle kitabımı yayımlayabildim" dedi. 
BORCUNU ÖDEMEK İÇİN KAPI KAPI DOLAŞIP KİTABINI SATIYOR
Bir yayınevi aracılığıyla piyasa sürülen kitabın satışıyla da ilgilenen Temiz, ablalarından aldığı borcu, kapı kapı dolaşıp kitap satarak ödemeyi hedefliyor. Bir çok kitapevinde de kitabı satışa sunulan Temiz, "Bu benim ilk evladım. Öyle diyebilirim. Düşünsenize yani bir çocuğunuz var, hasta ve hastanede, diyor ki ameliyat olması için bu kadar para lazım. İşte ben bu duygularla gidip ailemden altın aldım. Hepsinin hesaplarını yaptım ve ben Diyarbakırlı olarak bütün Bismil'i sokak sokak gezdim, kitabımı satmaya çalıştım. Şu an benim tek bir sıkıntım var, o da ailemin ve bana gönül veren dostlarımın borçlarını kapatmak. Bu borcu kapatmak için şu an sokak sokak dolaşıyorum. Bu altın borçlarımı kapattıktan sonra kitabımın bir kısmını okumaya destek adı altında öğrencilere ve derneklere hediye edeceğim" diye konuştu.

DİYARBAKIR

17 Kasım 2019 Pazar

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