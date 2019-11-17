Bağlar Belediyesi kendi asfaltını üretiyor

Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerindeki tarım arazilerini temizleyerek elde ettiği tarihi bazalt taşlarını belediye bünyesinde hayata geçirdiği atölye ile sıcak asfalta çevirerek şehir içi ve kırsaldaki yollarda kullanmaya başladı.

Karacadağ bölgesinde bulunan tarım arazilerini ücretsiz olarak taşlardan temizleyerek tarıma elverişli hale getiren belediye, dünyada en kaliteli asfalt malzemesi olarak bilinen bazalt taşını kendi kurduğu tesiste asfalta dönüştürüp az maliyetle yollarda asfaltlama hizmetine çevirecek.

Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde yapılan asfaltlama çalışmasının startını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu verdi.

Salı günü saat 14.00'da Körtepe Mahallesinde bulunan tesisin resmi açılışı yapılacak. Bağlar Belediyesi kendi ürettiği asfaltla kendi bölgesindeki yolları yapıp talep eden diğer kurum ve işletmelere vererek gelir elde etmeyi planlıyor.

DİYARBAKIR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:30

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