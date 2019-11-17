Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, 9. hafta maçında Bitlis Özgüzelderespor'u 10 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderle puan farkını 1'e indirdi.
Seyrantepe spor tesislerinde oynanan Bağlar BelediyesporBitlis Özgüzelderespor karşılaşmasını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da izledi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Mehmet Şirin Kan'ın attığı golle 10 kazanan Bağlar Belediyespor, 9. maçında 6. galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı.
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17 Kasım 2019 Pazar
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