Bağlar Belediyespor zirveye koşuyor

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bağlar Belediyespor, 9. hafta maçında Bitlis Özgüzelderespor'u 10 yenerek puanını 19'a çıkardı ve liderle puan farkını 1'e indirdi.

Seyrantepe spor tesislerinde oynanan Bağlar BelediyesporBitlis Özgüzelderespor karşılaşmasını Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da izledi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Mehmet Şirin Kan'ın attığı golle 10 kazanan Bağlar Belediyespor, 9. maçında 6. galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı.

DİYARBAKIR 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:30

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