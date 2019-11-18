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Avrupa’dan gelen 29 genç Diyarbakır’da buluştu

İHA

Gençlik ve Değişim Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında Avrupa'nın 8 farklı ülkesinden 29 genç Diyarbakır'a geldi.

Avrupa’dan gelen 29 genç Diyarbakır’da buluştu

Gençlik ve Değişim Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında Avrupa’nın 8 farklı ülkesinden 29 genç Diyarbakır’a geldi.
Gençlerin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği bu defa Avrupalı gençleri Diyarbakır’da buluşturdu. Türkiye, Portekiz, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Yunanistan, Polonya ve Avusturya’dan gelen 29 genç, Gençlik Zorbalığa Karşı İnisiyatif Alıyor Projesi kapsamında Diyarbakır’da buluştu. Gençler burada zorbalığın gençler arasında yaygınlaşması, bunun ne durumda olduğu, gerçekleştirilen çalışmalar ve soruna yönelik alınabilecek önlemler konusunda çalışma imkanı buldu.
Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, 8 farklı ülkeden 29 gencin Diyarbakır’da buluştuğunu söyledi. Gençlerin, ‘Gençlik Zorbalığa Karşı İnisiyatif Alıyor’ projesi kapsamında bir araya geldiğini kaydeden Suvari, “Kurs süresinde zorbalığın gençler arasında yaygınlaşması, ülkelerimizde bunun ne durumda olduğu, AB ve Avrupa Komisyonu gibi yapıların bu soruna yönelik politikaları, gençlik çalışanları olarak bu soruna yönelik alınabilecek önlemler konusunda bir eğitim projesi gerçekleştirdik. Eğitim kursu esnasında, ayrıca daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere çeşitli atölye çalışmaları ve araçlar üretilecek ve bunlar bir ekitapçık olarak yayınlanacak” dedi.

DİYARBAKIR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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