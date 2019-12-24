Diyarbakır’ın tarihi Anzele suyu ’Balıklıgöl’e döndü Yaz aylarının kavurucu sıcağında özellikle çocukların serinlemek için girdiği Anzele’de, çeşitli balıklar ortaya çıktı Vatandaşlar, Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’ü andıran alanın koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istiyor

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyunda, Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’deki gibi balıklar ortaya çıktı. Vatandaşlar, özellikle çocukların yaz sıcağında serinlemek için ’havuz’ olarak kullandığı alanın, koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istiyor.

DİYARBAKIR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:58

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