Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü

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DİYARBAKIR'da, evinde tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunan Deniz K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gevran Caddesi'ndeki Timuçin Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanda silah sesi duyanların ihbarıyla eve gelen polisler, Deniz K.'yı tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kadın, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Deniz K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı evde inceleme yapan polis, kadının ölümünün, intihar ya da cinayet olup olmadığını araştırıyor.



DİYARBAKIR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:59

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