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DTB ve DTSO'dan ortak çağrı

İHA

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından ortak bir açıklama yapılarak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine yapılan uçak seferlerinin yetersiz olduğu belirtilerek bu seferlerin arttırılması çağrısı yapıldı. DTB ve DTSO tarafından yapılan ortak çağrının aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan ticaret borsaları ile ticaret odaları tarafından da aynı saatte yapılacağı belirtildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından ortak bir açıklama yapılarak özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine yapılan uçak seferlerinin yetersiz olduğu belirtilerek bu seferlerin arttırılması çağrısı yapıldı. DTB ve DTSO tarafından yapılan ortak çağrının aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan ticaret borsaları ile ticaret odaları tarafından da aynı saatte yapılacağı belirtildi.
DTB ve DTSO tarafından yapılan açıklamada bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza çağrımızdır. THY Genel Müdürlüğü tarafından uçuş emniyeti ve yolcu güvenliğinin temini amacıyla THY filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağın 13 Mart 2019 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Bu kararın alınmasının ardından gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı uçak seferlerinde kısıtlamaya gidilmiş, birçok ilin günlük sefer sayıları düşürülmüştü. Ancak iç hatlarda uçuşların yeniden planlanırken orantısız bir düzenlemeyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerin sefer sayıları diğer Anadolu illerine göre çok daha fazla düşürülmüştür. Tarafımızca yapılan araştırmalarda şu sonuçlara rastlanılmıştır. Birçok ilde THY ve Anadolu jet uçuşlarında yüzde 1030 arasında kısıtlama yapılırken bölgede bu oran yüzde 5060 civarında kısıtlanmıştır. Birçok ilimizden Ankara’ya her gün yapılan uçak seferleri haftada birkaç güne düşürülmüştür. 400,00 TL'nin altında uçak bileti temin etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığınızın talimatlarıyla yapılan modern havalimanlarındaki CIP salonları ve içindeki donanımlar hizmete açılmadıkları için çürümeye başlamışlardır. Birçok ilimizde bir hafta önceden uçak bileti bulmak imkansız hale gelmiş, bölgedeki illere karayolu ile gidilerek en yakın havalimanından seyahat edilmeye çalışılmaktadır. Batı illerinde vefat eden yakınlarımızın cenazeleri cenaze yakınları tarafından uçak bileti bulunamadığı için birkaç gün bekletilerek defin edilebilmektedir. Uçak ile gerçekleşen yurtiçi turistik ziyaretler durma noktasına gelmiştir. THY Genel Müdüründen bu konuyla ilgili randevu taleplerimiz maalesef karşılık bulmamıştır" denildi.
Açıklamada bu durumun ciddi bir sorun olduğu ve hızlıca çözüm getirilmesi gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bütün resmi ve bilimsel veriler göstermektedir ki bölgemiz kalkınmışlık anlamında diğer bölgelere göre oldukça geri seviyededir. Buna rağmen bölgemiz iş insanları olarak ulusal ve bölgesel kalkınmamızı daha ileri seviyelere taşıma azmimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bölgemizin tarihi ve kültürel zenginliği turizm sektörü lehine işletmek, ülkemiz ve bölgemiz ekonomik kalkınmasına katkı sunma çabalarımız devam etmektedir. Gerek bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı, gerekse de kurumsal çabalarımızın sonucunda turizm sektörüne çok önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. TÜİK verilerinden de anlaşılacağı üzere geçmiş yıllara göre bölge illerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında iki kat artış sağlanmıştır. Bu artışın önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir ivme kazanarak devam etmesi beklenirken THY Genel Müdürlüğünün bölge illerine sefer sayılarını düşürmesini kabul edilemez bir uygulama olarak görmekteyiz. Mevcut uçuş programlarının yeniden gözden geçirilerek bölge illerinin uçak seferlerinde artışın sağlanmasının ülkemiz ve bölgemiz kalkınması için elzemdir".

DİYARBAKIR

20 Ocak 2020 Pazartesi

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