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Uzmanlardan grip uyarısı

İHA

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Yaman, grip ve grip aşısı hakkında, uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yaparak, özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdib.

Uzmanlardan grip uyarısı

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Halil Yaman, grip ve grip aşısı hakkında, uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yaparak, özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdib.
Uzman Dr. Yaman özellikle havaların soğumaya başlamasından sonra enfeksiyonların kendini göstermeye başladığını söyledi. Yaman, "Ekim ayı ile başlayan grip vakaları, ilerleyen zaman içinde maalesef artıyor. Kalabalık ortamlarda hızla yayılabilen gribe karşı aşı ile koruma sağlanabilmekte. Grip, virüslerin neden olduğu bir enfeksiyondur ve solunum yolu hastalıklarına neden olmaktadır. Zaman zaman dünya çapında salgınlara bile neden olabilmektedir. Grip virüsleri kuş veya memeli hayvan kökenli olabilmektedir. 2009 yılında dünya çapında salgınlara neden olmuştur. Hastalık ağır seyirli olmamakla birlikte hamile kadınlar, yaşlılar, küçük çocuklar veya başka bir hastalığı olup vücut direnci düşük olanlarda ölümlere bile neden olmuştur. Grip virüsleri, her yıl kendini yeni bir şekle sokarak hastalık yapma potansiyelini yenileyebilmekteler. Küçük çocuklar, hastalık için en büyük riske sahiptirler. Grip soğuk ayların hastalığıdır” dedi.

“Ani başlar, halsizlik, burun akıntısı ve öksürük bulguları vardır”
Uzmanı Dr. İbrahim Halil Yaman, yayılımın solunum yolu damlacıkları yoluyla olduğuna dile getirerek halsizlik, burun akıntısı ve öksürük bulguları olduğunu aktardı. Uzman Dr. Yaman, “Hastalık ani başlar ve ateş, kas ağrısı, titreme, baş ağrıları, halsizlik ve iştahsızlık belirgindir. Burun akıntısı ve öksürük diğer bulgulardır. Ateş, 24 gün sürer. Hastalık aile üyeleri arasında, okul odalarında ve kalabalık ortamlarda hızla yayılır. Grip hastalığında doktor kontrolünde kullanılan ilaçlar vardır. Grip hastalığının iyileşme oranı yüksektir. Grip tedavisinde istirahat ve yeterli sıvı alınması önemlidir. Grip aşısının en uygun zamanı, ekim ve kasım aylarında yapılmasıdır. 9 yaşından küçük çocuklarda ilk defa aşı yapılacaksa 1 ay sonra ikinci doz aşı yapılır. Grip aşısı her yıl tekrarlanır. 6 ayını doldurmamış bebeklere yapılmaz. 3 yaş altındaki çocuklara yarım doz aşı yapılır. Yumurta alerjisi olanlarda alerjik reaksiyona neden olabilir. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalı, Grip benzeri hastalık geçirildiğinde evde istirahat edilmelidir. Hastayken, hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas sınırlandırılmalıdır. Sabun ve su ile eller sık sık yıkanmalıdır. Bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere kirli ellerle temas etmekten kaçınmalı ve yüzeyler sık sık temizlenmelidir” diye konuştu.

DİYARBAKIR

23 Ocak 2020 Perşembe

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