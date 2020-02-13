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Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki "Çocuklarımızın bize gönderdiği ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerine para verildiği iddiasına tepki gösterdi. Aileler, "Çocuklarımızın bize gönderdiği parayı bankaya gidip çekmeyelim mi?, engelli maaşımızı bankaya gidip çekiyoruz, onlar milletvekili maaşını Kandil'e gönderiyor" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden para aldıkları iddialarına sert tepki "Çocuklarımızın bize gönderdiği parayı bankaya gidip çekmeyelim mi" "Engelli maaşımızı bankaya gidip çekiyoruz, onlar milletvekili maaşını Kandil'e gönderiyor"

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerine para verildiği iddiasına tepki gösterdi. Aileler, "Çocuklarımızın bize gönderdiği parayı bankaya gidip çekmeyelim mi?, engelli maaşımızı bankaya gidip çekiyoruz, onlar milletvekili maaşını Kandil'e gönderiyor" dedi.
Diyarbakır’da HDP il binası önünde 164 gündür oturma eylemi gerçekleştiren aileler, para aldıkları iddiasına tepki gösterdi. 2015'te İstanbul'da çalışırken PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için 164 gündür oturma eylemini sürdüren baba Salih Gökçe, para aldıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.

"Biz para almak için burada değiliz"
Emniyet görevlilerinin gittikleri yerlere güvenlikleri sağladıkları için geldiğini kaydeden Gökçe, "Emniyet HDP’lilerin de güvenliğini sağlıyor. HDP onu bunu boş versin, HDP bizim çocukları getirsin çocukları. Emniyet nasıl bizi bekliyor ve koruyorsa onları da koruyor. Çocuklarım bana para gönderiyor ve biz bankaya gidemeyecek miyiz? Niye HDP gidip milletten para topluyor, ev ev dileniyor çocuklarımız bizlere para gönderdiğinde mi zorlarına gidiyor. Biz para almak için burada değiliz, eğer paraya ihtiyaçları var ise gelsinler biz onlara para verelim. Çok şükür benim iki oğlum çalışıyor ve benim varlığım da var ve hiçbir şeye ihtiyacım yok" diye konuştu.
İstanbul’dan gelerek, 2015 yılında Sultangazi ilçesinden kaçırılan ve o tarihte 19 yaşında olan oğlu Erkan için 164 gündür oturma eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş da yüzde 85 engelli olduğunu ve bankaya engelli maaşını çekmek için gittiğini söyledi. Akkuş, "Ben yüzde 85 engelliyim ve ben gidip bankaya engelli maaşımı çekemeyecek miyim? Onlar Ankara’da milletvekili olarak 25 bin lira alıyor ve Kandil'e gönderiyor. Ben de engelliyim bankaya gidip engelli maaşımı çekemeyecek miyim? Polis bizim güvenliğimiz için bazen bizimle geliyor ve polis onları da koruyor bizleri de koruyor. Bıraksınlar iftira atmayı, ben onları kınıyorum" şeklinde konuştu.

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