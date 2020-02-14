Dicle Elektrik ekipleri kış mesaisinde

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü arıza onarım bakım ekipleri, yüksek kesimlerde 1 metreye yaklaşan kara rağmen çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan kar yağışı Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde de etkili olurken, arıza onarım bakım ekipleri yaşanan arızaları gidermek için doğa şartlarına meydan okuyor. Kulp, Çüngüş gibi kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı ilçelerde yaşanan arızaları gidermek için ekipler günün 24 saati hazır halde bekliyor. Çermik kırsalında devrilen bir elektrik direğini yenilemek isteyen ekipler, ağaç direğini halatların yardımıyla karda kaydırarak taşıdı. Ardından direk yerine dikilerek, iletim hattından tekrar kesintisiz enerji verilmeye başlandı. Kulp’ta ise kopan iletim hatları, olumsuz hava koşullarına rağmen arıza onarım bakım ekipleri tarafından tamir edildi. Gece yaşanan trafo arızası da tipiye rağmen ekiplerin özverili çalışması ile giderildi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, “Kar yağışının da etkisiyle ortaya çıkan zorlu koşullara rağmen ekiplerimiz, yaşanan arızaları gidermek ve abonelerimize kesintisiz enerji verebilmek için canla başla çalışıyor. Kış mevsimi sebebiyle arıza onarım bakım ekiplerimiz günün 24 saati oluşan arızalara en kısa sürede müdahale etmek üzere göreve hazır durumda bekliyor” dedi.

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