Zerzevan Kalesi Türkiye'nin turizmini kalkındıracak Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Zerzevan Kalesi sadece Diyarbakır'ın değil, ülkenin de ekonomisine ciddi katkılar sunacak"

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Çınar'ın sorunlarına çözüm üretmek ve turizm potansiyelini yükseltmek için koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Çınar'ın en büyük tanıtım aracının Zerzevan Kalesi olacağını belirten Vali Karaloğlu, "Zerzevan Kalesi sadece Çınar'ın değil, Diyarbakır'ın da ülkenin de turizm ekonomisine çok ciddi katkılar sunacak" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, ilçelerin sorunlarına çözüm geliştirmek amacıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Vali Karaloğlu, Çınar'da tüm konuların her yönüyle masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Diyarbakır Hipodromu konferans salonunda Vali Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıya Çınar Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, il ve ilçe kurum müdürleri ile Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ daire başkanları ile DEDAŞ yetkilileri yer aldı. Toplantıda, yetkililerden yapılan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Karaloğlu, yaşanan sıkıntıların ve çözüm önerileri konusunda yetkililerle istişarelerde bulundu.



"Çınar'ın en büyük tanıtım aracı Zerzevan Kalesi olacak"

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, Çınar'ın 75 bin nüfusunun olduğunu bunun 62 bininin büyük bir çoğunluğunun kırsalda merkezin dışında yaşadığını söyledi. Vali Karaloğlu, "Merkeze sadece 13 bin nüfus yaşıyor. Dolayısıyla kırsalda bir nüfus yoğunluğumuz var. Yüz mahallenin 94 tanesi kırsal mahalle, sadece 6 tanesi merkez mahalle. Onun için Çınar ilçesinde yüzölçümü büyük, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir yüzölçümü var. Dağınık, hizmetinde kolay olmadığı bir ilçemiz, Çınar ilçesi. Tabii ki ilçemizin avantajları da var. Son dönemde Zerzevan Kalesinin çok fazla gündemde olması. Geçtiğimiz hafta içerisinde ben de Zerzevan Kalesine geldim. Kazı başkanımızla gezdik. Orada basına da bilgi vermiştik. Önümüzdeki dönemde Çınar ilçemizin en büyük tanıtım aracı Zerzevan Kalesi olacak. İnşallah ülke ekonomisine de turizm ekonomisine de sadece Çınar'ın değil, Diyarbakır'ın da ülkenin de turizm ekonomisine çok ciddi katkılar sunacak bir değerimizden bahsediyoruz. Zerzevan Kalesiyle ilgili önümüzdeki dönemde oradaki basın toplantısında da söylediğim gibi, öncelikli olarak karşılama merkezini inşa ederek, oradaki kazı çalışmalarına restorasyon çalışmalarına da destek vererek, Zerzevan Kalesini daha çok insanın ziyaret etmesini turizm ekonomisine daha çok katkı vermesini de sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.



"Seyis ve jokey yetiştiriciliği için çalışmalar yapılacak"

Diyarbakır’da seyis ve jokey yetiştiriciliği meslek yüksekokulunun açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Vali Karaloğlu, "Yine ilçenin önemli değerlerinden bir tanesi şuan içerisinde bulunduğumuz hipodrom. Biliyorsunuz Diyarbakır atı, atçılığı seven bir şehir. Türkiye’deki seyislerin neredeyse yüzde 50’si yüzde 60’ı Diyarbakırlı'dır. Çermiklidir, Çüngüşlüdür ama sordum Çınarlı çok yokmuş hipodrom burada olmasına rağmen. Belki bundan sonra Çınarlı gençlerimizi de atçılığa hem seyis olarak hem de binici olarak jokey olarak yetiştirmek lazım. Onunla ilgili de hipodromun içerisinde bir arazi ayrılmış durumda. Üniversitemizde belki önümüzdeki dönem seyis ve jokey yetiştiriciliği meslek yüksekokulu açılması noktasında da ilçe kaymakamımızın ilçe dinamiklerinin de Dicle Üniversitemizde çalışma yapmasına ihtiyaç var" şeklinde konuştu.



"200 kilometrelik grup mahalle yolunda asfalt çalışması yapacağımız"

Çınar’ın çok geniş bir yol ağına sahip olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah bu sene yapmış olduğumuz ihaleyle yaklaşık 200 kilometrelik grup mahalle yolunda asfalt çalışması yapacağımız ihale tamamlandı. Yakın zamanda müteahhit inşallah yer teslimi yaparak grup köy yollarından başlayıp Çınar'da da diğer ilçelerde olduğu gibi asfaltlama çalışmaları yapacağız. Yine ilçe merkezinde kanalizasyon inşaatı tamamlandı. İçme suyu inşaatı da tamamlandı ama yeni şebeke daha bağlanmış değil. Önümüzdeki aylarda yeni şebekeyle evlerimize su bağlantısı yapılacak ve eski şebeke tamamen iptal edilecek. İlçe merkezinde şuanda su ve kanalizasyon ihtiyacı olarak arıtma tesisimiz yok. Bu da büyük bir ihtiyaç. Onun da talimatını verdik. İnşallah en kısa zamanda Dicle merkezindeki kanalizasyon şebekesi ile toplanan atık suların arıtılarak doğal ortama verilmesiyle ilgili çalışmalara hız vereceğiz. Diyarbakır Mardin karayolu biliyorsunuz ilçemizin içinden geçiyor. Şu anda Diyarbakır ile bizim TRT Kavşağı dediğimiz kavşak arasındaki 16.4 kilometrelik kısmın ihalesi yapıldı. Perşembe günü Bakanımız geldi, yolun startı verildi. Şantiyede bilgilendirmeler yapıldı. İnşallah Diyarbakır’dan çıkarken Şehitlik Kavşağı ile TRT Kavşağı arasındaki 16.4 kilometrelik kısmı yapıldığında hem Diyarbakır'a giriş Diyarbakır'dan çıkış hem de Diyarbakır ile Çınar arasındaki yolunda niteliği son derece yüksek hale gelmiş olacak, nitelikli bir yol olacak. Kaldırımlarıyla, aydınlatmasıyla refüj çalışmalarıyla çağdaş bir görünüm alacak."



"15 hektarlık alanı sulayacak kanal tamamlandı"

DSİ Genel Müdürlüğü’nün Çınarda sulama amacıyla Kralkızı Barajından su taşımak amacıyla yaptığı kanalın tamamlandığını dile getiren Vali Karaloğlu, Çınar sınırları içinde 15 hektarlık bir alanın Kralkızı Barajından gelen kanalla sulanacağını vurguladı. Vali Karaloğlu, "DSİ Genel Müdürlüğünün inşaatı devam eden 3 bin 900 hektarlık kısmı ise Mayıs 2021’de faaliyete almayı hedefliyoruz. Geri kalan 9 hektarlık alan için de ihale yapıldı. İnşallah yakın zamanda sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılacak. Verimli bir arazimiz var. İnşallah bölge sulandığında, çiftçimiz köylümüz tarımdan ziraattan daha çok gelir elde etmiş olacak. Bu yatırımları da bölgemiz açısından Çınar ilçemiz açısından çok önemsediğimizi de sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Toplantının ardından beraberindekilerle hipodromda incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, Çınar ilçe merkezine geçerek kaymakamlığı ziyaret etti. Vali Karaloğlu, kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

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